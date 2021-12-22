Саакашвили заявил о важности голодовки

22 дек в 23:42

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили распространил очередное обращение из Горийского военного госпиталя, в котором отметил важность массовой голодовки.

"Я хотел бы напомнить людям, которые считают голод маргинальной и неэффективной формой протеста, что в результате массовой голодовки Махатма Ганди завоевал независимость для Индии, а Мандела и его соратники свергли апартеид", - поведал экс-глава государства.

При этом Саакашвили подчеркнул, что голодовка - небезопасный процесс. Он напомнил, что в свое время жертвами голодовка, в частности, стали известная грузинская диссидентка Нази Шаманаури и известный украинский поэт и диссидент Анатолий Марченко.



"Надеюсь, нам не понадобится столько времени, потому что помимо голодовки в стране проходят другие акции протеста на фоне полного краха правительства и такого притеснения и насмешек над людьми", - подчеркнул бывший президент Грузии.



"Своим самопожертвованием вы показываете, что не являетесь "говорящими головами", а рискуете собственной жизнью и здоровьем, чтобы победить несправедливость", - заявил Саакашвили, добавив, что такое самопожертвование нанесло поражение британской и советской империям.