Женщину, промышлявшую кражами из банкоматов, поймали во Владикавказе

22 дек в 23:47

Полицейские во Владикавказе задержали 46-летнюю женщину, подозреваемую в краже. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Преступления совершались у банкоматов: подозреваемая ждала, пока жертвы отвлекутся при снятии денег с карт, и похищала купюры.

"В первом случае злоумышленница воспользовалась тем, что гражданка отошла в сторону, забыв взять выданную сумму денег. В этот момент подозреваемая забрала из лотка для выдачи 19 тыс рублей и скрылась", - уточнили в полиции.

В другом случае женщина с плохим зрением не заметила выданных денег и отодвинулась от аппарата, в результате подозреваемая украла 3 тыс рублей.

Сотрудники ППС в максимально сжатые сроки установили личность похитительницы, задержали ее в магазине у дома и доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания, уточнив, что похищенные деньги уже потратила. Сейчас проверяется ее причастность к аналогичным кражам.

Открыты уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".