Компания Tesla продала почти 1 млн автомобилей?

22 дек в 22:58

По итогам 2021 года продажи Tesla достигнут отметки в 1 млн электромобилей, сообщает Engadget.com.

В прошлом году Tesla выполнила поставленную на 2020 год цель по производству 500 тыс автомобилей, поставив клиентам 499 550 единиц. Это почти на 133 тыс машин больше, чем в 2019 году.

В первом квартале 2021 года Tesla произвела рекордные 180,3 тыс автомобилей и поставила 184 тыс из них. Во втором квартале производство автомобилей достигло 200 тыс, а в третьем - 237 тыс.

Согласно прогнозу экспертов, по итогам текущего года компания достигнет показателя в 1 млн проданных автомобилей. Как ожидается, продажи компании продолжат расти в 2022 году. Заявки на покупку автомобилей Tesla расписаны на полгода вперед. В частности, в конце нынешнего года американская компания по прокату автомобилей Hertz сообщила, что планирует заказать у Tesla 1 млн автомобилей.

Эксперты отмечают, что спрос на электромобили по всему миру неуклонно растет. С января по октября 2021 года в Китае было продано 2,6 млн электрокаров (рост более чем на 200%), большая часть которых создана внутри страны. В Европе рост продаж электромобилей за год вырос на 60%.

Напомним, в настоящее время автомобили Tesla собираются на заводе во Фримонте (Калифорния, США), на фабрике в Шанхае (Китай), еще один завод достраивается в Берлине (Германия). У компании также есть фабрика в Неваде, где производят батареи, и предприятие по выпуску солнечных панелей в штате Нью-Йорк.