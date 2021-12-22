Песков поведал об уровне антител у Путина

22 дек в 22:46

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Россия 24", что у Владимира Путина высокий уровень антител.

"У него действительно высокий уровень. У него титры очень высокие. И потом, он только что ревакцинировался, то есть был сделан бустер", - поведал представитель Кремля.

Он напомнил, что не так давно глава государства также принял участие в эксперименте с назальной вакциной. "Поэтому я надеюсь, достаточный уровень защиты", - цитирует Пескова РИА Новости.

Помимо этого, пресс-секретарь президента сообщил, что у него самого еще недавно был высокий уровень антител. При этом он подчеркнул, что сделал прививку "Спутник Лайт", чтоб застраховаться.