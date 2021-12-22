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ВОЗ не рекомендует прививать от коронавируса всех детей и подростков

ВОЗ не рекомендует прививать от коронавируса всех детей и подростков

Проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от коронавируса на сегодняшний день не стоит - такую рекомендацию дает Всемирная организация здравоохранения, сказано в заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE).

В нем отмечается, что процент тяжелых случаев в этих возрастных категориях невелик.

В то же время, далеко не все страны мира смогли достичь высокого охвата прививками людей, "подверженных наибольшему риску тяжелых заболеваний", пишет РИА Новости.

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