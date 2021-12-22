ВОЗ не рекомендует прививать от коронавируса всех детей и подростков

Проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от коронавируса на сегодняшний день не стоит - такую рекомендацию дает Всемирная организация здравоохранения, сказано в заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE).
В нем отмечается, что процент тяжелых случаев в этих возрастных категориях невелик.
В то же время, далеко не все страны мира смогли достичь высокого охвата прививками людей, "подверженных наибольшему риску тяжелых заболеваний", пишет РИА Новости.