Григорян: запуск железной дороги Гюмри-Карс создаст "экономическую взаимозависимость" между Арменией и Турцией

22 дек в 23:20

Планируемое открытие железной дороги Гюмри-Карс сформирует "экономическую взаимозависимость" между Арменией и Турцией, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью Общественному телевидению.

По его словам, запуск железнодорожного сообщения по данному маршруту откроет большие возможности для обеих стран.

"Это также создает экономическую взаимозависимость между Арменией и Турцией, что является важным фактором для стабильности и безопасности", - приводит слова секретаря Совбеза "Интерфакс-Азербайджан".

Говоря о повестке предстоящего процесса нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, Григорян уточнил, что по сути на данный момент ее нет, сторонам лишь предстоит понять основные позиции друг друга, чтобы определить пути для урегулирования отношений.

Он подчеркнул, что Ереван "в целом готов к нормализации" отношений с Анкарой.