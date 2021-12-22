Названа предварительная причина взрыва газа в Каспийске

22 дек в 22:58

Уголовное дело открыто по факту взрыва газа в квартире в Каспийске, такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по Дагестану.

Дело открыто по ч.1 ст.238 УК РФ - "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Как установило следствие, сегодня примерно в 18.30 мск "в результате выполнения неустановленным лицом услуг по транспортировке газа, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", возникла утечка бытового газа из трубы в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома на улице Кавказская, в результате и произошел взрыв.

Пострадали три человека: ожоги 2-3 степени получили 40-летний собственник квартиры, его 32-летняя жена и их десятилетняя дочь, все они доставлены в больницу.

Дом повреждений не получил, соседи не пострадали.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП, изымается необходимая документация у газоснабжающей компании, назначены судмедэкспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.