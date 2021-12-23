Фамил Садыгов: "”Газпром” ожидает повышения экспортных цен на газ"

В очередной раз бюджет ”Газпрома” на будущий год был заложен с осторожностью, несмотря на рекордно высокую стоимость энергоносителей на основном экспортном рынке компании и отсутствие уверенности в том, что Европа сможет преодолеть энергетический кризис в ближайшее время, пишет Bloomberg.

Российский производитель газа, составляя бюджет на 2022 год, отталкивался от ”консервативной” экспортной цены в $296 за тысячу кубических метров, говорится во вчерашней презентации для клиентов, представленной.

”Газпром” традиционно сдержан в своих оценках бюджета, придерживаясь мнения, что такой подход позволяет нивелировать ценовую волатильность. В бюджете на 2021 год компания заложила экспортную цену в $250 за тысячу кубометров, но прогноз оказался ошибочным. По словам Фамила Садыгова, заместителя председателя правления, в среднем экспортная цена производителя в текущем году гораздо выше - более $280 за кубометр.

Скромный бюджет ”Газпрома” на 2022 год появился в то время, когда Европа, главный экспортный рынок компании, переживает проблемы с поставками, в результате чего стоимость газовых контрактов в последние месяцы бьет один рекорд за другим. Ограниченный экспорт из России вынудил европейские страны использовать собственные значительно снизившиеся запасы. Отказ от ядерной энергии по всему континенту приводит к необходимости расходовать больше газа для выработки электроэнергии. В прогнозе на следующий год улучшений энергетической ситуации в Европе не предвидится.

Корреспондент Bloomberg, которому удалось ознакомиться с презентацией ”Газпрома”, сообщает, что компания установила экспортную цену в $ 296 за кубометр газа на следующий год для всех клиентов, включая Европу, Турцию и Китай, а также бывшие советские республики. Бюджет на 2022 год предусматривает общий экспорт в объеме 222 млрд кубометров, что на 2% больше уровня, заложенного бюджетом 2021 года.

В презентации не было представлено разбивки экспорта по регионам на 2022 год. Скорее всего, это объясняется тем, что ”Газпром” обязан в следующем году увеличить поставки по газопроводу ”Сила Сибири” в рамках долгосрочного контракта с Китаем.

Несмотря на осторожный подход в отношении экспортных цен, компания ожидает рекордных прибылей как в этом, так и в следующем году вследствие европейских проблем с газом, спровоцировавших увеличение стоимости энергоресурса.

”Ситуация с ценами, а также наша тщательная экспортная политика привели к тому, что текущий год стал одним из самых успешных для группы компаний ”Газпром””, - сообщил Садыгов.