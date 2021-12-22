Армянские власти готовы посетить Баку и Анкару

22 дек в 22:42

Представители руководства Армении готовы посетить Азербайджан и Турцию для обсуждения региональных вопросов, сообщил в интервью армянскому Общественному ТВ секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

По его словам, пока Ереван рассматривает обсуждение восстановления армяно-турецких отношений в двустороннем формате", однако если появится повод поднять эту тему в формате "3+3", то такая возможность будет использована для прояснения позиций сторон.

"Если будет необходимость, мы готовы поехать и в Анкару, и в Баку, как и принять делегации этих стран в Ереване", - цитирует Григоряна ТАСС.

Секретарь СБ РА подчеркнул готовность армянской стороны к работе и организации дискуссии на региональные темы.