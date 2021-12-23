Иран восстанавливает производство в Западной Африке

Иранская автомобильная компания восстановила производство на заводе в Сенегале, несмотря на значительные политические и экономические затруднения, сообщает Forbes.

Завод много чего пережил: расширение производства иранских компаний в других странах часто сопровождается серьезными испытаниями. Помимо привычных сложностей, например, значительного расстояния между государствами, рисков, связанных с использованием иностранной валюты и различий в культуре ведения бизнеса, иранским компаниям приходиться действовать, находясь под международными санкциями и испытывая влияние активной внешней политики правительства.

В 2008 году автомобилестроительная компания Iran Khodro сообщила о планах по созданию сборочного цеха в индустриальном городе Тиесе, расположенном в 70 км от Дакара. Контролировать завод должно было совместное предприятие Seniran Auto, 60% которого принадлежат иранской корпорации. Однако проект оказался проблематичным. Первым затруднением стало недостаточное электроснабжение нового завода. Затем в 2011 году Сенегал прекратил дипломатические отношения с Ираном, обвинив его в поставках оружия сепаратистам в провинции Казаманс.

Связи были восстановлены в 2013 году и Iran Khodro попыталась воспользоваться появившейся возможностью. Однако через шесть лет один из иранских депутатов заявил, что инвестиции корпорации в размере $100 млн по-прежнему не окупились, поскольку автомобили в Сенегале не производятся.

Перезапуск производства

По всей видимости, проблемы уже позади. Киануш Пурмоджиб, вице-президент по экспорту и международным сделкам, рассказал местным иранским СМИ о восстановлении производства в Сенегале после достижения соглашения по импортным пошлинам с правительством страны. Иранский посол в Сенегале Мухаммед Реза Дешири побывал на заводе 14 декабря, тем самым отметив официальный перезапуск производства.

На заводе будет собираться модель автомобиля Samand для местных служб такси. Необходимые запчасти будут поставляться из Ирана. Производство других моделей, возможно, будет начато позже - всё зависит от соответствующего спроса.

Прототип седана Samand - старый Peugeot 405, который Европа перестала выпускать в конце 1990-х. Модель по-прежнему популярная в Иране и Азербайджане, благодаря усилиям Khodro.

”Сборка будущих такси Samand началась, - сообщил Пурмоджиб. - Мы планируем экспортировать и другие модели автомобилей, производимых индустриальной группой Iran Khodro, в том числе грузовики, полуприцепы и мотоциклы”. Со временем компания сможет поставлять транспортные средства на соседние рынки. ”После запуска сборочного цеха в Сенегале, у нас появиться возможность более свободно экспортировать нашу продукцию в Африку”, - добавил Пурмоджиб.

Производственная мощность завода - 5000 автомобилей в год. Ранее сообщалось, что эта цифра больше - 10-15 тыс. машин. И это лишь малая часть от того, что Iran Khodro и его местные конкуренты, Saipa и Pars Khodro, производят на домашнем рынке, куда иностранные корпорации не заходят, опасаясь санкций.

Торговые препятствия могут быть устранены, если переговоры в Вене по восстановлению ядерной сделки 2015 года завершатся успехом. В таком случае у Ирана появится больше возможностей для автомобильного экспорта. Согласно отраслевым данным, несмотря на слабое состояние экономики, Иран один из 20 крупнейших производителей автомобилей в мире, опережающий Италию и догоняющий Великобританию.