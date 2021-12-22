Житель Ставрополья попался на уловки телефонного мошенника и лишился 1,2 млн рублей

22 дек в 22:35

На Ставрополье разыскивают мошенника, выманившего крупную сумму у 54-летнего жителя Петровского городского округа. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по краю.

На протяжении нескольких дней мужчина получал звонки от якобы сотрудника финансового учреждения.

"Гражданин сообщал, что с целью пресечения незаконного оформления кредитов на имя мужчины ему нужно самостоятельно провести процедуры онлайн-кредитования, а полученные суммы перевести на указанные им счета для последующего аннулирования", - пояснили в полиции.

В итоге обманутый потерпевший выполнил все инструкции злоумышленника и сделал через банкоматы восемь переводов на сумму свыше 1,2 млн рублей.

Вскоре он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился с заявлением в полицию.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается личность и местонахождение злоумышленника. Открыто уголовное дело по ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ.