Город остался без мэра в Армении

22 дек в 22:23

Армянский город Ванадзор (Лорийская область) фактически остался без мэра: срок полномочий и. о. градоначальника Ваника Оганяна истек, сообщается на официальной странице мэрии.

Как передает Sputnik Армения, 10 октября кончился срок полномочий мэра Мамикона Асланяна, избранного в 2016 году. Пятого декабря на выборах Совета старейшин блок под его руководством, названный его именем, получил почти 39% голосов. Правящая партия "Гражданский договор" завоевала чуть больше 25%, третью строчку заняла Трудовая социалистическая партия Армении с 14,5%.

На 17 декабря было назначено первое заседание нового Совета старейшин, на нем оппозиция намеревалась объединиться и выбрать Асланяна мэром. Однако партия "Просвещенная Армения", не справившаяся с проходным барьером, опротестовав решение ЦИК о распределении мандатов в суде.

За несколько дней до этого заседания Асланяну было предъявлено обвинение в превышении полномочий и подлоге, а 16 декабря он был арестован на два месяца.

Очередное заседание совета и выборы должны были пройти через неделю после первого - 24 декабря. Новая дата заседания пока не сообщалась.