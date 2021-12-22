Конокраду не позволили отправить лошадь на скотобойню в Алматинской области

22 дек в 21:23

Скотокрада "по горячим следам" задержали в Алматинской области, об этом сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

В полицию Ескельдинского района обратился житель села Жалгызагаш, который рассказал, что его лошадь похитили прямо со двора.

Правоохранители по "горячим следам" установили личность подозреваемого - 42-летнего уроженца Ескельдинского районного центра - и доставили его в отдел, где он признался, что ночью забрался на территорию дома потерпевшего и похитил 11-летнего коня, причинив ущерб на 600 тыс тенге.

Спасенная лошадь возвращена законному владельцу.

Кроме того, оказалось, что подозреваемый до совершения кражи посещал дом хозяина лошади и знал, с какой стороны можно незаметно пробраться на участок.

Открыто досудебное расследование по ч.1 ст.188-1 УК РК (Скотокрадство).

Сам подозреваемый пояснил, что вырученными деньгами хотел расплатиться с банком.