Молодые жители Избербаша покусились на металлические стойки на стройке

22 дек в 21:52

Мужчин, подозреваемых в краже металлических изделий, задержали в Избербаше. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне в полицию с заявлением обратился 40-летний местный житель, который рассказал, что за время с 27 ноября кто-то путем свободного доступа забрался в его строящийся дом и похитил 25 металлических стоек, на общую сумму 55 тыс рублей.

Полицейские установили личности подозреваемых и доставили их в отдел. Ими оказались двое жителей Избербаша 18 и 19 лет, которые в ходе разбирательства сознались в содеянном.

"По их словам, они знали, что в незавершенном жилье находятся строительные конструкции и, воспользовавшись удобным моментом, похитили их. Позже сдали в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на личные нужды", - отметили в управлении.

По данному факту подготовлен материал для вынесения процессуального решения.