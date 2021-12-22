В Кремле рассказали об условиях следующей встречи Путина и Байдена

22 дек в 21:36

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 24" об условиях следующего саммита Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

По его словам, перед организацией и проведением встречи глав государств нужно понять, каким будет ответ на предложения России по гарантиям безопасности.

"Вы знаете, что были сформулированы и переданы в Вашингтон, а также в европейские столицы конкретные предложения российской стороны - проекты двух документов по гарантиям безопасности. Перед тем, как можно говорить о новом саммите, очном саммите, нужно понять, какой будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.