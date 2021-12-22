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Мэр Краснодара, задержанный днем, продолжает исполнять обязанности главы города

Мэр Краснодара, задержанный днем, продолжает исполнять обязанности главы города

Глава администрации Краснодара Андрей Алексеенко, ранее сегодня задержанный правоохранителями, продолжает исполнять обязанности мэра, он находится на рабочем месте, рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Сегодня утром появилась информация об обысках в кабинете у Алексеенко, затем он был задержан: полиция считает, что, занимая пост заместителя губернатора Кубани, он получил ружье стоимостью 1,6 млн рублей взамен на выдачу заключения на построенный с нарушениями многоквартирный дом, уточняет "Интерфакс".

Напомним, стал мэром Краснодара 17 ноября, прежде он работал первым вице-губернатором Кубани.

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