Мэр Краснодара, задержанный днем, продолжает исполнять обязанности главы города

22 дек в 21:14

Глава администрации Краснодара Андрей Алексеенко, ранее сегодня задержанный правоохранителями, продолжает исполнять обязанности мэра, он находится на рабочем месте, рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

Сегодня утром появилась информация об обысках в кабинете у Алексеенко, затем он был задержан: полиция считает, что, занимая пост заместителя губернатора Кубани, он получил ружье стоимостью 1,6 млн рублей взамен на выдачу заключения на построенный с нарушениями многоквартирный дом, уточняет "Интерфакс".

Напомним, стал мэром Краснодара 17 ноября, прежде он работал первым вице-губернатором Кубани.