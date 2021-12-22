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Совбез ООН дал добро на оказание гуманитарной помощи Афганистану

Совбез ООН дал добро на оказание гуманитарной помощи Афганистану

Совет безопасности ООН принял резолюцию США, постановляющую, что выплата средств на оказание гуманитарной помощи Афганистану больше не нарушает договоренности о заморозке счетов движения "Талибан" (запрещено в России).

Документ был принят единогласно.

Согласно документу, гуманитарный координатор ООН будет каждые шесть месяцев отчитываться перед СБ о доставке гуманитарной помощи в страну.

В резолюции также подчеркивается, что Совбез требует предоставить полный доступ сотрудникам гуманитарных организаций независимо от их пола, передает РИА Новости.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.

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