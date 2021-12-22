Совбез ООН дал добро на оказание гуманитарной помощи Афганистану

22 дек в 20:55

Совет безопасности ООН принял резолюцию США, постановляющую, что выплата средств на оказание гуманитарной помощи Афганистану больше не нарушает договоренности о заморозке счетов движения "Талибан" (запрещено в России).

Документ был принят единогласно.

Согласно документу, гуманитарный координатор ООН будет каждые шесть месяцев отчитываться перед СБ о доставке гуманитарной помощи в страну.

В резолюции также подчеркивается, что Совбез требует предоставить полный доступ сотрудникам гуманитарных организаций независимо от их пола, передает РИА Новости.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.