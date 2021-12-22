В Кремле рассказали об эпидемиологической ситуации в России

22 дек в 20:43

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента", - сказал он в интервью НТВ.

Представитель Кремля также сообщил, что к условиям пандемии удалось технологически адаптироваться, а очное участие Путина является наиболее удобным форматом как для самого главы государства, так и для журналистов. "Это нужно. Это, конечно, всегда удобнее и для него - смотреть прямо на людей, и удобнее для журналистов, естественно - задавать вживую вопросы", - цитирует Пескова Лента.ру.

Напомним, 23 декабря Владимир Путин проведет Большую пресс-конференцию, на которой ответит вопросы журналистов. В этом году участие в мероприятии примут 500 представителей российских и зарубежных СМИ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 276 млн, из них более 5,3 млн человек скончались. В России выявили 10 292 983 случая заражения.