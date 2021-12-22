Байрамов: многие иранские компании стремятся участвовать в возрождении Карабаха

22 дек в 20:51

Азербайджанская сторона получила множество предложений от компаний из Ирана, желающих участвовать в восстановлении освобожденных земель. Об этом сообщил министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Он напомнил, что на сегодняшний день в число приоритетов Азербайджана входит восстановление деоккупированных территорий и возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

"На освобожденных территориях реализуются масштабные проекты и планируются новые. Иран также выразил заинтересованность в участии в этих работах. Мы получили заявки от многих иранских компаний. Соответствующие государственные структуры рассматривают эти проекты, и, по моей информации, один из проектов будет запущен в ближайшие недели", - пояснил дипломат.

Он выразил надежду, что позитивных результатов удастся в ближайшее время достичь и по другим проектам.

В свою очередь, Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что между Баку и Тегераном достигнуты важные договоренности, отношения между странами будут стремительно развиваться. "Приоритетом нового правительства Ирана является развитие отношений с Азербайджаном на максимальном уровне", - подчеркнул иранский дипломат.

Глава МИД ИРИ добавил, что новое правительство Исламской Республики также намерено развивать отношения с Азербайджаном, Турцией и Россией в четырехстороннем формате.

Кроме того, Азербайджан проводит переговоры с Ираном о привлечении специалистов из ИРИ к разминированию Карабаха.