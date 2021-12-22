В "Мечте" назвали "трагикомедией" массовую голодовку за Саакашвили

22 дек в 20:41

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал трагикомедией решение 200 оппозиционеров начать бессрочную массовую голодовку с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об акции сообщил председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, перед этим ряд грузинских СМИ сообщили, что ее проведения потребовал сам Саакашвили, пригрозив в противном случае перекрыть финансирование.

Кобахидзе признал, что право на голодовку есть у каждого, но очень печально, когда она проводится "из-за шантажа вождя" - такой шаг не принесет никакой пользы.

"Однако это их решение. Никто ни над кем не смеется, но все это представляет собой трагикомичное явление", - приводит слова председателя "Мечты" Sputnik Грузия.

У офиса ЕНД уже установлены одиннадцать палаток для голодающих.