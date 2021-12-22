Байден: в США не будет дефицита

22 дек в 19:59

США не грозит дефицит. Об этом президент страны Джо Байден заявил на совещании, посвященном проблемам снабжения внутреннего рынка.

По его словам, полки магазинов заполнены, а доставка по почте происходит даже быстрее, чем до пандемии коронавируса COVID-19.

"Сегодня складские запасы розничных торговых сетей на 3% больше, чем в прошлом году. Доступность товаров на полках до пандемии составляла 91%, сегодня – 90%", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Байден подчеркнул, что FedEx, UPS и почтовая служба США развозят заказанные по интернету товары быстрее, чем до пандемии, "несмотря даже на то, что американцы закупили рекордные объемы товаров".