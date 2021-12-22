СМИ: муж перерезал горло беременной жене в Тбилиси

22 дек в 20:21

Житель Тбилиси задержан по подозрению в убийстве беременной жены, об этом пишут СМИ.

Женщину нашли с перерезанным горлом и несколькими ножевыми ранениями в районе Варкетили, на окраине грузинской столицы, передает телеканал "Пирвели".

По его информации, 22-летняя женщина и 23-летний мужчина жили в многоквартирном доме, между ними часто вспыхивали конфликты. На момент убийства у них уже был полуторагодовалый ребенок, кроме того, женщина находилась на пятом месяце беременности.

Согласно предварительным данным, преступление было совершено на глазах у ребенка. Его мать истекла кровью, и прибывшая на место событий "скорая" констатировала смерть. Ее муж сам сдался правоохранителям.

Причина конфликта, приведшего к трагедии, пока не установлена. Известно, что семья жила на деньги женщины, торговавшей сделанными своими руками украшениями и поделками.

Открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи".