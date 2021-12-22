Шри-Ланка расплатится чаем за иранскую нефть

22 дек в 19:55

Шри-Ланка собирается отдавать Ирану долг за поставки нефти чаем, об этом рассказал министр плантаций страны Рамеш Патирана в интервью Reuters.

По его словам, каждый месяц Шри-Ланка планирует поставлять в Иран партии чая на $5 млн, сумма долга составляет $251 млн, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Министр добавил, что подобный способ погашения долга страна будет использовать в первый раз.

Он обратил внимание, что этот бартер не противоречит антииранским санкциям ООН и США, так как чай считается продуктом питания и относится к гуманитарной помощи, а значит, не подпадает под санкции.

"Рекомендуемая схема сэкономит Шри-Ланке столь необходимую иностранную валюту, поскольку расчеты с Ираном будут производиться в шри-ланкийских рупиях за счет продажи цейлонского чая", - сказано в заявлении министерства плантаций.