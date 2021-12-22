Синоптик рассказал, как и когда потеплеет в Москве

22 дек в 19:45

Москва уже пережила пик полярного вторжения, теперь морозы начнут постепенно отступать, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, ближайшей ночью к столице будет приближаться атмосферный фронт, и город накроет облачностью, благодаря которой температура не опустится ниже минус 19-21, в Подмосковье до минус 19-24.

"А завтра днем, благодаря промежуточному гребню антициклона, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, ветры повернут с северных на западные румбы, и дневная температура в городе повысится до минус 11-13, в Подмосковье минус 9-14. В пятницу в течение суток столбики термометров будут колебаться от минус 7 до минус 12", - цитирует Тишковца РИА Новости.

В субботу, указал синоптик, будет снежной и ветреной: циклон принесет с запада мощные снегопады, во время которых выпадет до 7 мм осадков, или примерно 12% месячной нормы, а также атлантическое тепло, из-за которого после полудня потеплеет до минус 4-9. Зато усилится ветер - его порывы будут достигать 10-15 м/с, появятся метели с ухудшением видимости, на дорогах возникнут снежные заносы (переметы).

На следующий день "ненастье ослабеет", однако к утру столбики термометров опустятся до минус 13-18, днем - до минус 7-12. Это означает, что, несмотря на ослабление аномального холода, температура все же не возвратится в климатическое русло.

"Русская зима твердо обосновалась в Европейской России и, по всей видимости, до конца года сдавать свои позиции не собирается", - резюмировал Тишковец.