В ВОЗ допустили, что COVID-19 станет эндемическим заболевание

22 дек в 19:44

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове не исключает, что коронавирус COVID-19 может стать эндемическим заболеванием,

"Вирус продолжает распространяться. Станет ли вирус эндемическим - вероятно. Возможно, будут сезонные вариации. Но это не значит, что он будет менее опасен, это значит, что он будет медленнее распространяться", - поведала она.

При этом Мария ван Керкхове подчеркнула, что специалистам только предстоит узнать, насколько коронавирус станет менее агрессивны.

"Переход к концу пандемии будет постепенным. Но сейчас мы находимся в разгаре пандемии. Вирус распространяется в любых условиях, и мы ожидаем, что он будет развиваться", - цитирует ее ТАСС.

По словам представителя ВОЗ, в этих условиях особую важность имеет вакцинация, которая.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 276 млн, из них более 5,3 млн человек скончались. В России выявили 10 292 983 случая заражения.