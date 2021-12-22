Игроки НХЛ пропустят Олимпиаду в Пекине

22 дек в 18:50

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будут участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Данное решение было принято из-за растущего числа перенесенных матчей регулярного чемпионата НХЛ, вызванного распространением коронавируса COVID-19, а также сохраняющейся неопределенности из-за пандемии, передает агентство "Р-Спорт".

Ранее НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласились отпустить хоккеистов на Олимпиаду в Пекин, однако соглашение предусматривало возможность отказа, если ситуация с COVID-19 ухудшится.

"НХЛ уважает желание игроков представлять свои страны и участвовать в турнире "лучших из лучших". Соответственно, мы долго откладывали решение, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам участвовать в зимней Олимпиаде 2022 года. К сожалению, учитывая серьезное отступление от графика регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом, - 50 игр уже отложены до 23 декабря - участие в Играх-2022 больше невозможно", - сказано в заявлении.