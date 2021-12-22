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Министр обороны РФ: миротворцы содействуют восстановлению отношений между Азербайджаном и Арменией

Минобороны РФ

Миротворческий контингент ВС РФ, временно дислоцированный на территории Азербайджанской Республики, оказывает содействие в восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при ведомстве.

"Более года российские миротворцы обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Карабахе и прилегающих районах, содействуют восстановлению отношений между Азербайджаном и Арменией", - приводит его слова ТАСС.

Глава Минобороны РФ обратил особое внимание на тот факт, что на сегодня не было "допущено ни одного серьезного инцидента".

ФОТО Минобороны РФ
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