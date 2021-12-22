Москва и Вашингтон обсудили вопросы региональной безопасности

22 дек в 18:55

В среду, 22 декабря, состоялся телефонный разговор председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли и начальника Генерального штаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Об этом сообщили в пресс-службе КНШ.

В ходе беседы стороны обсудили "вызывающие обеспокоенность" вопросы региональной безопасности, передает РИА Новости.

"Телефонный разговор стал продолжением общения двух руководителей с целью обеспечения снижения рисков и операционного предотвращения конфликтов", - подчеркивается в пресс-релизе.

Напомним, предыдущий телефонный разговор Марка Милли и Валерия Герасимова состоялся 23 ноября. В рамках беседы были обсуждены вопросы международной безопасности.