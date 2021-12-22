Шойгу сообщил о растущей активности НАТО у границ России

22 дек в 18:44

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на пленарном заседании общественного совета при министерстве обороны РФ, что военно-политическая обстановка в 2021 году была сложной из-за активности НАТО вблизи российских границ России.

"В уходящем году сохранялась сложная военно-политическая обстановка, росла активность НАТО у российских границ", - сказал Шойгу.

Глава оборонного ведомства отметил, что в 2021 году продолжала деградировать система контроля над вооружениями, усиливалась террористическая угроза.

По его словам, "все эти вызовы усугубляла пандемия коронавируса COVID-19".

Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина, что в 2021 году боевые возможности вооруженных сил страны выросли почти на 13%.