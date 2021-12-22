Минпромторг рассказал о планах российских компаний по возрождению Карабаха

22 дек в 18:37

Российские компании направили 14 заявок на осуществление проектов в Карабахе, об этом рассказали в Минпромторге РФ.

В качестве инвестора они хотят участвовать в четырех проектах, в качестве подрядчика - в десяти, передает ТАСС.

"Специализация проектов направлена на сферу торговли и услуг, строительство, промышленность и сельское хозяйство", - уточнили в министерстве.

Так, в индустриальном парке "Экономическая зона Аразской долины" появится совместный сервисный центр "Камаза" и Гянджинского автозавода, в нем будет обслуживаться техника "Камаза", прочие грузовики и сельхозтехника. Кроме того, ЗАО "ИННОПРО" принимает участие в проекте строительства железной дороги Горадиз-Агбенд, стоимость услуг компании согласно контракту - 12 млн манат (свыше 520 млн рублей).

Планируется также наладить производство стройматериалов, открыть предприятие по производству воды, оборудования и устройств связи, сигнализации для железных дорог (совместно с ООО "Рейл-Транс Сервис").