Австрия ужесточает коронавирусные ограничения

22 дек в 17:59

На следующей неделе Австрия ужесточит ограничения по коронавирусу COVID-19. Об этом заявила сегодня главный санитарный врач Минздрава Австрии Катарина Райх, возглавляющая координационный кризисный центр по COVID (GECKO).

По ее словам, комиссия GECKO разработала рекомендации, которые будут приняты, передает РИА Новости.

"Мы сократим часы работы предприятий общественного питания. Час закрытия будет 22.00 (в данный момент 23.00 – прим. ред.). Все начнется 27 декабря", - поведала Райх, уточнив, что данное правило будет действовать и 31 декабря.

Помимо этого, главный санитарный врач Минздрава посоветовала гражданам провести новогоднюю ночь в группе, состоящей максимум из 25 человек. Райх также призвала встречать Новый год с привитыми и сдать накануне тест на коронавирус.

Как в ресторанах, так и на мероприятиях действует правило 2П - привит или переболел. Граждане обязаны также носить маски типа FFP2.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 276 млн, из них более 5,3 млн человек скончались. В Австрии выявили 1 256 230 случаев заражения, умерли – 13 567.