Григорян обсудил с иранскими депутатами постройку железной дороги Ереван-Нахчыван-Джульфа

22 дек в 18:18

Сегодня Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с делегацией парламентской группы дружбы Иран-Армения во главе с членом комиссии по нацбезопасности и внешней политике Махмудом Ахмади Бигашем. Такое сообщение распространила пресс-служба СБ РА.

В нем говорится, что на переговорах обсуждалась тема строительства железнодорожного участка Ерасх-Горадиз, передает Sputnik Армения.

Григорян обратил внимание на важность запуска железной дороги Ереван-Нахчыван-Джульфа в связи с перспективами, которые открываются для дальнейшего экономического развития стран региона.

Напомним, ранее премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Баку и Ереван рассчитывают завершить строительство железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз в течение двух-трех лет.