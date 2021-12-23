Как развиваются отношения ЕС и Азербайджана в новых геополитических реалиях 

Поскольку победа Азербайджана над Арменией в 44-дневной войне положила начало значительным изменениям в регионе, в условиях нынешних реалий отношения между ЕС и Азербайджаном также необходимо пересмотреть, пишет политолог Шабнам Гасанова в статье для Eurasia Review.

Победа заложила прочный фундамент для сотрудничества, обеспечения стабильности и устойчивой безопасности в регионе. В послевоенный период Азербайджан проводит конструктивную политику, выражая готовность к диалогу, ведению переговоров на равноправной основе, принятию инициатив по установлению мира в регионе, определению границ и подписанию мирного соглашения.

Учитывая тот факт, что каждая из стран Южного Кавказа имеет разные подходы к развитию отношений с Брюсселем, в Баку предпочитают выстраивать контакты с ЕС не на основе ассоциативного членства, а на логике равноправного, взаимовыгодного сотрудничества. Это подтверждается подписанием документов о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и девятью странами-членами ЕС. То есть, треть государств-членов ЕС считают Азербайджан стратегическим партнером. Выступая на саммите "Восточного партнерства" 15 декабря в Брюсселе, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что завершено более 90% работы над новым соглашением о партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом. Он выразил надежду, что остальная часть документа будет доработана в результате переговоров в предстоящий период.

Одним из основных направлений партнерства между Азербайджаном и ЕС остается энергетическая безопасность. Подписание Совместной декларации о Южном газовом коридоре между ЕС и Азербайджаном в 2011 году расширило возможность сотрудничества. Последний участок Трансадриатического газопровода (TAP) был сдан в эксплуатацию 31 декабря 2020 года. Азербайджан взял на себя основную финансовую нагрузку по всем четырем сегментам Южного газового коридора.

В перспективе TAP сможет стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через соединительные линии, которые будут построены. Болгария, которая когда-то зависела от единственного поставщика и испытывала серьезные проблемы из-за нехватки газа, сможет повысить безопасность поставок, обеспечив 33% своих потребностей в природном газе через TAP. Страны, которые в настоящее время не участвуют в проекте Южного газового коридора, выразили намерение присоединиться к проекту, и Азербайджан позитивно относится к этому.

Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что в странах, куда поставляется азербайджанский газ, нет кризиса цен на "голубое топливо", и никто не замерзает от холода, а Южный газовый коридор предусматривает диверсификацию не только маршрутов, но и источников поставок, ЮГК - это проект энергетической безопасности. Вместе с ЕС Азербайджан возглавляет Консультативный совет Южного газового коридора на протяжении многих лет. За десять месяцев с 1 января по 31 октября 2021 года Азербайджан экспортировал по этому маршруту свыше 14 млрд кубометров природного газа в пять стран - Турцию, Грузию, Италию, Грецию и Болгарию. Половина этого объема была использована европейскими потребителями. В следующем году планируется экспортировать 9 млрд, а в 2023 году - не менее 11 млрд кубометров.

Другим вопросом повестки отношений ЕС и Азербайджана стала нормализация связей между Арменией и Азербайджаном. По инициативе президента Европейского совета Шарля Мишеля состоялись переговоры между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, которые Ильхам Алиев назвал прагматичными и конструктивными. Когда в интервью испанской газете El Pais в Брюсселе 14 декабря Алиева спросили, чем контакты с руководством ЕС в Брюсселе, отличаются от последней встречи в Сочи, он ответил, что не видит никакой разницы. "Вижу искреннее желание России и Европейского Союза оказать содействие нормализации отношений между двумя странами. Иначе они не стали бы тратить на нас время в этих переговорах и занимать наше время", - подчеркнул президент Азербайджана.

Важной частью заявления Шарля Мишеля по итогам встречи было то, что Мишель призвал к устранению последствий конфликта между Арменией и Азербайджаном. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что конфликт окончен, пора перевернуть страницу и устремить взор в будущее. Важной деталью стал призыв к подписанию всеобъемлющего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и выполнению обязательств в рамках трехсторонних Заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также договоренностей, достигнутых в Сочи 26 ноября 2021 года.

Еще 18 июля во время официального визита в Баку Шарль Мишель заявил на пресс-конференции, что ЕС готов предоставить помощь на экспертном уровне в делимитации границ, а если будет необходимость, то провести мониторинг. Мишель добавил, что партнерство между Европейским союзом и Азербайджаном не опирается в основном на финансовую поддержку. Напротив, это - партнерство, основанное на желании проводить совместную работу, инновациях, технологическом обмене и экономическом сотрудничестве.

Европейский Союз - основной торговый партнер Баку. В настоящее время почти 40% торговли Азербайджана приходится на ЕС. В прошлом году товарооборот между ними составил почти $9,5 млрд. Объем экспорта Азербайджана в государства-члены ЕС составляет $6,8 млрд. В Азербайджане работает более 1700 компаний из государств-членов. Брюссель заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном как равноправным партнером в сферах современного развития. Азербайджан также продолжает тесно сотрудничать с ЕС и является активным участником интеграции в цифровой рынок.

Хотя ЕС выделил финансовую помощь в размере 3,9 млрд евро Грузии и 2,6 млрд евро Армении, Азербайджану выделено значительно меньше - 140 млн евро. В интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore президент Азербайджана так прокомментировал этот вопрос: "Это стало очень неприятным сюрпризом для населения Азербайджана. Там заложено около 1 млн мин. Процесс разминирования обходится чрезвычайно дорого и занимает очень много времени. В Армении никаких разрушений нет. Эта страна не была оккупирована, она сама являлась оккупантом. Даже физически экономика Армении не сможет освоить пакет такого гигантского объема. На встрече с господином Мишелем я даже предложил, чтобы Европейская комиссия рассмотрела финансирование процесса разминирования в Азербайджане посредством своих фондов. Я сказал: "Не нужно давать нам деньги, выделите финансовую помощь европейским компаниям, занимающимся разминированием, чтобы они пришли в Азербайджан и приступили к работе". Наша позиция заключается в том, чтобы уровень финансового вклада в Армению, будь то пожертвование или кредит, должен быть таким же, как и в Азербайджан".

Заявление Шарля Мишеля содержало очень важный для Азербайджана момент. Учитывая, что судьба более 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, до сих пор неизвестна, вопрос о пропавших без вести впервые был включен в повестку дня ЕС; подчеркнута необходимость выяснения их судьбы. Также важно, что ЕС выражает свою поддержку работам по восстановлению и реконструкции, проводимым Азербайджаном на освобожденных территориях. До сих пор Азербайджан выполнял все работы за свой счет. В то же время в ЕС заявили, что могут оказать поддержку в консультативном статусе по демаркации и делимитации границ. ЕС также выразил поддержку созданию коммуникационной инфраструктуры в регионе, открытию и развитию линий, обеспечивающих связь между странами, подчеркнув, что поддержит эти проекты за счет экономических и инвестиционных ресурсов. Такой подход показывает, что политическая повестка Азербайджана совпадает с позицией ЕС.

19 декабря Азербайджан передал армянской стороне при посредничестве ЕС 10 военнослужащих армянского происхождения, задержанных 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении на кельбаджарском направлении.

Отношения между ЕС и Азербайджаном развиваются в контексте новых геополитических реалий, возникающих в региональном и глобальном масштабе. Азербайджан - единственный член "Восточного партнерства", который проводил последовательную политику на протяжении многих лет. В основе этой позиции Баку - модель взаимовыгодного сотрудничества, выстроенная на основе равноправного партнерства в статусе независимого государства. Опыт показывает, что позиция Азербайджана перспективна, реалистична, а главное - эффективна.