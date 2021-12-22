Ученые рассказали, какую пищу нужно употреблять для снижения рисков COVID-19

22 дек в 17:55

Итальянские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что здоровое питание на принципах средиземноморской диеты может стать новой стратегией предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

В статье, опубликованной в журнале Medicina, сказано, что средиземноморская диета, благодаря своим противовоспалительным и иммуномодулирующим свойствам, способствует снижению рисков развития многих серьезных хронических заболеваний. Ученые из Университета Magna Græcia в Катандзаро и Европейского института онкологии в Милане решили проверить, обладает ли она защитным действием против COVID-19. Авторы обработали данные европейских исследований и выяснили, что смерть в результате коронавируса и соблюдение средиземноморской диеты в 23 странах имеют значимую отрицательную корреляцию.

Ученые подчеркивают, что ни один продукт питания не способен предотвратить или вылечить COVID-19, однако в средиземноморской диете есть множество продуктов и питательных веществ, которые могут снизить восприимчивость к COVID-19 или уменьшить тяжесть заболевания.

По словам специалистов, средиземноморская диета благоприятно влияет на организм, поскольку включает в себя продукты, содержащие клетчатку, полиненасыщенные жирные кислоты, минералы, витамины, полифенолы и антиоксиданты. В то же время, в ней мало жирной пищи с высоким содержанием крахмала, рафинированного сахара и трансжирных кислот. Фрукты, цельнозерновые, овощи и рыба, входящие в средиземноморскую диету, уменьшают воспаление в организме, тогда как продукты с высоким содержанием насыщенных жиров (обработанное красное мясо, сыр, молочные продукты) усиливают воспаление.

Ученые обращают внимание на то, что в чрезвычайной ситуации, когда приоритетной задачей является снижение восприимчивости к вирусу, важно следить за питанием. Диета, основанная на естественных продуктах, может существенно снизить восприимчивость к SARS-CoV-2. При этом рекомендуется также отказаться от курения и регулярно заниматься разнообразными видами физической активности.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 276 млн, из них более 5,3 млн человек скончались. В России выявили 10 292 983 случая заражения.