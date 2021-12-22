Москва стоит в 9-балльных пробках

22 дек в 17:46

Вечером 22 декабря пробки в Москве достигли 9 баллов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным на 17:14, основные пробки наблюдаются на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД. В департаменте отметили, что на Садовом кольце средняя скорость движения автомобилей составляет 20 км в час, на ТКК – 21 км в час, на МКАД – 30 км в час.

Наибольшие затруднения зафиксированы на шоссе Энтузиастов, проспекте Андропова, Волгоградском и Рязанском проспектах.