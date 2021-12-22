Какой может быть последняя в уходящем году встреча лидеров России, Азербайджана и Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут до конца года провести еще одну встречу в России. Об этом сообщили армянские СМИ, ссылаясь на свои источники в аппарате премьера. Переговоры могут пройти в расширенном формате с участием вице-премьеров, министров обороны и глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана.

Проведение итоговой встречи в таком формате подчеркивает роль России в послевоенном урегулировании. Москва приветствует содействие европейской дипломатии в преодолении оставшихся противоречий между Баку и Ереваном, но именно российская миротворческая миссия поддерживает мир в Карабахе, и российской дипломатии под силу работать за пределами международных структур, в том числе ОБСЕ.

Предновогодняя инициатива проведения очередной встречи может быть связана с итогами прошедшего в Брюсселе саммита, на котором присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Оптимизм переговоров в столице ЕС был подкреплен обещанием направить 2 млрд 300 тыс. евро в виде прямых инвестиций странам-участницам "Восточного партнерства". Отметим, что реанимация многолетней программы Евросоюза совпала с миротворческой миссией России, а также очередным витком политического напряжения на юго-востоке Украины. Можно лишь догадываться, что именно обсуждал председатель Североатлантического альянса с участниками саммита в кулуарах Брюсселя, однако подобная активность европейской "мягкой силы", при участии представителей НАТО, вынуждает Москву проводить соответствующие политические замеры, чтобы убедиться в готовности участников переговорного процесса не откладывать реализацию достигнутых договоренностей.

Расширенный формат встречи свидетельствует о вероятной подготовке к заключению предметного соглашения. В этом случае будет конкретизирован порядок делимитации границы: будет ли она осуществляться поэтапно, отдельно на каждом участке, или как-то по-другому. Возможно, таким образом, будут решены вопросы отдельных приграничных эксклавов, которые де-факто прекратили свое существование в период эскалации конфликта. Проектные предложения механизмов делимитации границы должны быть представлены военными структурами, поскольку некоторые участки границы заминированы. Вполне вероятно, что Москва стремится в первую очередь запустить процесс демаркации на тех участках, где не стоит вопрос о разделении объектов совместного пользования, которые пересекают линию государственной границы. Это в том числе касается отрезка армянской автомобильной дороги, который располагается на территории Азербайджана.

Россия подталкивает Армению к тому, чтобы делимитировать границу, что необходимо для открытия транспортных коммуникаций. В ходе саммита в Брюсселе Никол Пашинян согласился на проект Зангезурского транспортного коридора, однако не уточнил, когда именно Армения приступит к реализации договоренности. Вероято, Москва попытается зафиксировать текущую позицию Еревана путем утверждения первостепенности решения приграничных вопросов. В таком случае армянской стороне не удастся бесконечно откладывать открытие транспортных коммуникаций, поскольку Пашинян буден вынужден активизировать работу своего аппарата по делимитации границы, до того момента как Азербайджан успешно доведет строительство соответствующей инфраструктуры до границы Армении в Сюникской области.

Интенсификация переговорного процесса не оставляет армянской стороне возможности для маневра. Пашинян признал необходимость демаркации, признал проект Зангезурского коридора. Сорвать миротворческий процесс может лишь военная авантюра, которая не встретит никакой поддержки за рубежом. Западные партнеры Пашиняна также не советуют ему испытывать действующий формат переговоров на прочность, поскольку Запад отчасти потерял свои позиции в регионе в ходе Второй Карабахской Войны, так как не сумел организовать переговоры между конфликтующими сторонами непосредственно во время кровопролития. Теперь обстановка в регионе будет зависеть от того, кто окажет наиболее эффективное содействие открытию транспортных маршрутов и преодолению территориальной блокады на Южном Кавказе.