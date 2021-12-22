Виновник ДТП с двумя пострадавшими сбежал в Алматы

22 дек в 17:41

Неизвестный злоумышленник устроил ДТП, в результате которого пострадали два человека в Алматы, и сбежал. Об этом пишут казахские СМИ.

Авария случилась на восточной объездной автодороге в северном направлении. Внедорожник Honda CRV уже подъезжал к развязке, когда в него врезался кто-то справа. Водитель потерял управление, и автомобиль несколько раз перевернулся, передает Sputnik Казахстан.

Виновник аварии даже не остановился и уехал.

В результате пострадали водитель и пассажир Honda. Первый был осмотрен медиками и от госпитализации отказался. Второй с различными травмами и переломами двух пальцев был госпитализирован в ближайшую больницу, где ему пришлось ампутировать один из них.