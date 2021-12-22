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Лавров и Мирзоян договорились о "дополнительных шагах" для запуска делимитации границы с Азербайджаном

Лавров и Мирзоян договорились о &quot;дополнительных шагах&quot; для запуска делимитации границы с Азербайджаном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели "актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, обменялись оценками хода реализации сочинских договоренностей", достигнутых лидерами Азербайджана, Армении и России на встрече 26 ноября.

"Условлено предпринять дополнительные шаги в целях начала практической работы по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, министры подтвердили заинтересованность Москвы и Еревана в максимально быстрой "реализации мер по разблокированию транспортных и экономических связей на Южном Кавказе".

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