В Ереване сменили мэра

22 дек в 16:40

Мэр Еревана Айк Марутян отстранен от должности, его место займет Грачья Саркисян.

Марутяна отстранили в результате голосования Совета старейшин (горсовет). За то, чтобы новым мэром армянской столицы стал Саркисян было отдано 44 голоса, против проголосовали десять человек. Таким образом, было поддержано решение Совета старейшин о вынесении вотума недоверия Марутяну. Трансляция голосования шла в эфире местных новостных порталов.

Процесс выражения вотума недоверия Марутяну начался 16 декабря с заявления фракции "Мой шаг". На пост мэра была выдвинута кандидатура первого заместителя мэра Саркисяна.

В декабре 2020 года Марутян вышел из партии Пашиняна "Гражданский договор", также в его адрес звучали упреки в том, что он "недостаточно борется с коррупцией" и "порвал все связи с фракцией".