Стилисты рассказали, в чем встречать 2022 год

22 дек в 16:26

В новогоднюю ночь эксперты советуют выбирать комфортную одежду серебряного, черного, розового цвета. Также подойдут наряды песочного, золотистого, бирюзового цвета, передает "Москва 24".

Для домашнего празднования подойдут платья в бельевом стиле, роскошные пижамы, образы с перьями и декоративными элементами. Также девушки могут смело нарядиться в спортивный костюм и туфли-лодочки. Завершить наряд предлагается большим количеством серебряных украшений.

Мужчинам для домашней вечеринки лучше выбрать лаконичный свитшот с брюками, либо простую оверсайз-рубашку с воротником-стойкой.

Для встречи Нового года вне дома мужчинам рекомендуют выбирать брючные костюмы, женщинам - платья из неопрена или наряды с баской или воланами.