Прямые рейсы свяжут Сочи с Нур-Султаном и Алматы

22 дек в 16:07

Авиакомпания Nordwind в январе включит в расписание прямые рейсы между Сочи и мегаполисами Казахстана, сообщает пресс-служба сочинского аэропорта.

Рейсы между Сочи и Нур-Султаном будут выполняться один раз в неделю – по субботам. Первый полет запланирован на 15 января, время в пути - 3 часа 45 минут.

Первый рейс в Алматы из Сочи состоится 19 января. Еженедельные рейсы будут осуществляться по средам. Время в пути - 4 часа 15 минут.

Маршруты будут обслуживать лайнеры Boeing 737-800 на 189 пассажиров.