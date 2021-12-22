Анкара готова провести встречу по Сирии в Турции

22 дек в 16:05

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Анкара предложила свою площадку для встречи министров иностранных дел России, Ирана и Турции по Сирии.

"Мы договорились предварительно о проведении министерской встречи Астанинской тройки. Наши турецкие партнеры любезно предлагают свою площадку для проведения такой встречи. Этот вопрос мы отработаем в рабочем порядке", - цитирует Лаврентьева РИА Новости.

Переговоры "астанинского" формата по урегулированию ситуации в Сирии стартовали 21 декабря в Нур-Султане. Участие в консультациях принимают делегации стран-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.