В Сочи вырубят аварийные платаны

22 дек в 16:15

В Сочи на набережной будут вырубать аварийные платаны

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ранее представители городской экологической общественности с помощью специального оборудования обследовали растения.

Корни деревьев и стволы сгнили и, чтобы избежать падения деревьев, их необходимо спилить. "Нужно убрать аварийные деревья. Важно обеспечить безопасность отдыхающих на набережной. По тем платанам, которые остались, будет проводиться бережная санитарная обрезка. Уберут сухие ветви и те, которые поражены гнилью", - сказали в городском департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности.