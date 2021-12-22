Игорную зону "Красная Поляна" за время работы посетили почти 2,9 млн человек

22 дек в 16:04

Почти 2,9 млн человек побывали в игорной зоне "Красная Поляна" в Адлерском районе Сочи с момента ее открытия в 2017 году, такое сообщение распространила ее пресс-служба.

"За пять лет игорную зону "Красная Поляна" посетили 2 826 739 гостей, из них 77 232 иностранцев из 170 стран мира", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Кроме того, за пять лет было разыграно 106 машин, проведено 189 концертов, а также 51 покерный турнир.

Отправной точкой в истории игорной зоны стало открытие "Казино Сочи" в Красной Поляне в январе 2017 года. За время работы она заплатила свыше 4,5 млрд рублей налогов в краевой бюджет.