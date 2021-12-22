Мамедъяров побеждает сразу в двух параллельных турнирах

22 дек в 16:05

Ведущий гроссмейстер Азербайджана Шахрияр Мамедъяров стал призером традиционного шахматного онлайн-турнира Titled Tuesday Blitz.

По итогам 11 туров он набрал 9,5 очка и поделил первое-второе места с россиянином Алексеем Дреевым, но по дополнительным показателям уступил российскому шахматисту и занял второе место.

Мамедъяров также участвует в традиционном шахматном турнире "Мемориал Вугара Гашимова", который проходит в Баку.

В первом матче Шахрияр оказался сильнее лидера турнира шахматиста из Венгрии Рихарда Раппорта, переиграв его со счетом 1,5:0,5, а затем с таким же счетом нанес поражение рейтинг-фавориту турнира Фабиано Каруане. Кроме того, азербайджанский гроссмейстер успешно провел блиц онлайн-формате.