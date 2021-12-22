Россияне в 2021 году читали преимущественно иностранную литературу

22 дек в 15:56

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал о книжных предпочтениях граждан в уходящем году.

"Согласно результатам уходящего года, приоритетной на нашем книжном рынке остается иностранная литература. Приведу цифру: на каждые 10 отечественных книг приходится 40 зарубежных. Что касается художественных произведений в детской литературе, здесь тоже приоритетом остается иностранная литература и, как ни странно, неумирающий Гарри Поттер", - поделился он.

По мнению Степашина, необходимо популяризировать отечественную литературу. Сделать это модно с помощью обзоров в СМИ российских книжных новинок, проведения читательских конференций и встреч с писателями.