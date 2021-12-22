Токаев дал согласие на участие в саммите СНГ в Петербурге

22 дек в 15:54

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальном саммите СНГ, который состоится 28 декабря. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

"Встречи в таком формате в канун Нового года уже стали традицией. В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации. Также планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", - приводит слова Уали Sputnik Казахстан.

Ранее посол Казахстана в России Ермек Кошербаев сообщил о проведении 28 декабря неформального саммита стран-участниц СНГ в Санкт-Петербурге.