Есть ли будущее у формата "Средняя Азия + Южный Кавказ" без России?

В международных отношениях довольно часто можно встретить форматы с названием "A+B". Например, переговоры по ядерной программе Ирана обозначаются "6+1", где шесть – это страны-посредники (РФ, КНР, ФРГ, США, Франция, Британия), а единица – это Иран. Один из свежих примеров этого явления – инициатива турецкого президента "3+3". Предложенная Реджепом Тайипом Эрдоганом схема предполагает взаимодействие Турции, России и Ирана и трех закавказских республик. Она стала возможной после окончания Карабахской войны, которое позволило разблокировать транспортные коммуникации в регионе. Формат нашел свое практическое воплощение, в декабре на уровне заместителей министров иностранных дел в Москве состоялась подобная встреча. Стороны договорились о начале процесса нормализации отношений Турции и Армении и открытии между ними авиасообщения. Затем Азербайджан и Армения согласовали открытие железнодорожного и автомобильного сообщения. Представитель Грузии на первом заседании отсутствовал, поэтому эксперты быстро переименовали "3+3" в "3+2".

Накануне к тренду как будто бы подключился Кыргызстан. Его посол в Азербайджане Кайрат Осмоналиев на пресс-конференции в Баку предложил формат довольно неожиданный формат сотрудничества "5+3", включающий пять стран Средней Азии и три республики Закавказья. При этом в формате отсутствует главный партнер и союзник всех восьми государств - Россия.

Насколько такая модель может оказаться рабочей, "Вестник Кавказа" спросил у экспертов по региону.

Доцент Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Международного института Центральной Азии Равшан Назаров прежде всего отметил, что между восемью странами много общего, их объединяет членство в других региональных организациях.

«С государствами Центрально Азии все более-менее понятно: все пять государств являются членами СНГ; тесно сотрудничают друг с другом в двустороннем формате, четыре из пяти государств (кроме Туркменистана – прим. ред.) являются членами ШОС. Три государства – члены Организации Тюркских государств, а Туркменистан недавно стал там наблюдателем. Казахстан и Кыргызстан – члены ЕАЭС, Узбекистан – наблюдатель, Таджикистан рассматривает перспективы вступления в союз. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются членами ОДКБ, Узбекистан не исключает возможности восстановления членства, особенно в связи с ростом нестабильности в Афганистане", - напомнил эксперт.

Помимо прочего, в 2018, 2019 и 2021 годах состоялись три консультативные встречи глав государств Центральной Азии, а на 2022 год намечена четвертая встреча, уточнил Назаров.

При этом объединение их в один формат с Арменией и Грузией, по его мнению, может вызвать много вопросов. "Основными вопросами являются сложности во взаимоотношениях по осям "Азербайджан-Армения" и "Грузия-Россия". Поэтому до урегулирования проблем "Азербайджан-Армения" и "Грузия-Россия" эффективность формата "5+3" вызывает вопросы", - сказал узбекский политолог.

В противовес трудностям контактов с Арменией и Грузией у всех пяти стран Средней Азии "прекрасно налаженные отношения" с Азербайджаном, причем его даже "нередко называют форпостом Центральной Азии на Кавказе", заметил Назаров. С этой точки зрения формат "5+1", то есть с участием Баку и пяти республик Центральной Азии "может быть задействован в самое ближайшее время".

В свою очередь, директор казахстанского Alma Klub, политолог Ислам Кураев обратил внимание, что у озвученной киргизским послом инициативы нет перспектив. "На постсоветском пространстве часто сначала говорят, потом пытаются сделать и только после оценивают жизнеспособность сотрудничества. На мой взгляд, у подобного формата нет будущего. Объясняется это просто, надо лишь задать вопрос "В чем выгода?". С экономической точки зрения перспектив нет, политический союз создавать нецелесообразно, а военный невозможен. Следовательно, это лишь одна из цитат одного из государственных функционеров", - прокомментировал он.

В формате "5+3" сразу же бросается в глаза отсутствие России. Не является ли это ущемлением интересов Москвы или непризнанием ее особой роли? "Россия является важным стратегическим партнером ключевых игроков Центральной Азии и Южного Кавказа – Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Россия остается геополитическим игроком на всем постсоветском пространстве, и ее мнение важно. И это даже без учета проживания в России больших диаспор всех государств предлагаемого формата», - подметил Равшан Назаров.

Ислам Кураев уверен, что Москва и вовсе не будет воспринимать предложение всерьез: "Думаю, что это вообще не будет восприниматься, подобный диалог не актуален. Между всеми этими странами так или иначе существуют хорошие отношения, некоторые скреплены друг с другом тесным сотрудничеством в рамках определенных организаций. Отсюда вывод, что у любого формата должно быть не только красивое название, а механизм, имеющий перспективы и выгоду".

Отметим, что о жизнеспособности формата "5+3" сегодня днем высказался президент Кыргызстана Садыр Жапаров - он вынес строгий выговор послу Кайрату Осмоналиеву за несогласованные с Бишкеком заявления, давшие повод предполагать, что кыргызские власти могут рассматривать возможность многостороннего формата на постсоветском пространстве без участия России. Таким образом было подчеркнуто, что объединяться с Кавказом за спиной у России Средняя Азия все-таки не планирует.