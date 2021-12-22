В Узбекистане снизят стоимость билетов на поезда

22 дек в 15:34

"Узбекистанские железные дороги" объявили о скидках на железнодорожные сообщения в разные города страны в честь Нового года, сообщает пресс-служба оператора.

Как отметили в компании, акция стартует 31 декабря и завершится 4 января 2022 года. Приобрести билеты по скидке смогут пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица (50%).

Также акция распространяется на студентов вузов, школьников, учащихся колледжей и лицеев, слушателей специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК, коллективам от четырех человек, семьям от двух человек при наличии подтверждающих документов (15%).

Кроме того, скидку 10% получат все пассажиры на высокоскоростные поезда Afrosiyob.

Отмечается, что билеты по акции можно купить только на вокзале.