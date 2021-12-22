В Сочи вырос курортный сбор

22 дек в 15:32

Председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко сообщили, что депутаты приняли поправки в краевой закон, предусматривающие увеличение размера курортного сбора с 10 рублей в сутки до 50 рублей в Сочи и до 30 рублей на остальных курортных территориях Кубани, входящих в зону эксперимента.

По его словам, это было ожидаемо, так как "необходимо развивать территории". "Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы. Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому", - сказал он.

Бурлачко уточнил, что размера курортного сбора в 2022 году в Сочи будет увеличен до 50 рублей, на остальных курортных территориях Кубани, входящих в зону эксперимента, до 30 рублей.